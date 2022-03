Guerre en Ukraine : le martyr des civils

Dans la vidéo en tête de cet article, cette image a fait le tour du monde. Elle est le symbole des civils ukrainiens fauchés par les bombardements russes. Sous ses draps, le corps de Tatiana, 43 ans et ses enfants, Alice, une petite fille de 9 ans et Nikita, tout juste majeur. Ils étaient en train de fuir Irpin quand un tir de mortier les a tués sur le coup. Et aujourd'hui, Sergei, le compagnon et père des victimes, n'a que les réseaux sociaux pour leur rendre hommage et s'excuser de ne pas avoir su les protéger. Dans la banlieue de Kiev, le samedi 5 mars, nous avions rencontré Igor, prostré sur les gravats de sa maison tout juste bombardée par les missiles russes. Il y a perdu six membres de sa famille dont sa femme et sa fille de douze ans. Nous avons réussi à le contacter, mais il a beaucoup de mal à évoquer ce qu'il ressent. Il a pu se réfugier avec ses chats dans une maison voisine abandonnée. Il semble totalement perdu. À Duliby, une ville proche de Lviv, nous avons pu assister aux funérailles du fils de Vasyl, mort aux combats contre les Russes. Il avait 28 ans et était soldat dans l'armée régulière. Dans cette région, tout le monde a un frère ou un fils au combat. Alors, c'est tout le village qui vient rendre hommage au jeune homme. Vasyl doit passer à l'action. La mort de son fils l'a convaincu. Et c'est peut-être au côté de son deuxième fils, lui-même soldat, que ce père de famille se retrouvera au front. TF1 | Reportage M. L. Bonnemain, M. Debut, H. Bonnet, J. Marcantetti