Guerre en Ukraine : le point sur la situation à Kiev

En direct de la capitale ukrainienne, notre envoyé spécial rapporte que "les tirs d'artilleries lourdes ont redémarré depuis 20 minutes et on l'entend bien dans le centre-ville de Kiev. Il faut savoir que les autorités sont inquiètes, parce qu'il y a des drones russes qui ont été repérés dans le ciel de la capitale pas plus tard qu'hier soir". "De manière métronomique, aussi bien hier que ce matin, à 5h environ à chaque fois, les forces russes ont frappé des immeubles d'habitation alors qu'il n'y avait pas d'éléments militaires à côté. Tout ça renforce la peur des habitants. Un sur deux a quitté la capitale", poursuit-il. "Sur le front géopolitique, ça n'avance pas beaucoup du côté des pourparlers, mais le président Zelensky a admis pour la première fois que selon toute vraisemblance, son pays ne rentrerait pas dans l'Otan", ajoute-t-il. TF1 | Duplex F. X. Ménage