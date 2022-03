Guerre en Ukraine : le point sur la situation à Kiev avec notre journaliste Florian Litlzer

À l'intérieur de Kiev, pour la première fois ce mercredi, les miliaires ukrainiens ont dressé des barricades et des barrages sur la place Maïdan, au cœur de la ville. Et c'est un signe inquiétant. À l'extérieur, notre fixeur, qui nous sert de traducteur, de guide, d'interprète, a reçu un coup de fil de sa famille qui vit à une quarantaine de kilomètres au nord de la ville. Ses proches expliquaient qu'il y a une bataille sous leur fenêtre. C'est une preuve que les Russes étaient déjà présents non loin de la capitale. Et c'est la première fois en cinq jours qu'on a vu passer une ombre d'inquiétude sur le visage de ce garçon pourtant si courageux qui met sa vie en danger pour nous. C'est un exemple, mais on a vu des Ukrainiens qui craquent depuis aujourd'hui. Plusieurs qui tenaient bon jusque-là. Alors, effectivement ce soir, on se pose la question, combien de temps vont-ils pouvoir tenir ? L'armée, elle, assure en tout cas être prête à défendre la ville de Kiev jusqu'au bout. TF1 | Duplex F. Litlzer