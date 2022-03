Guerre en Ukraine : le point sur la situation à Kiev avec notre journaliste Florian Litzler

Selon notre reporter, beaucoup de choses laissent penser que l'assaut est imminent à Kiev. "Même s'il n'y a pas plus de bombes et d'alertes, on sent que quelque chose est en train de se passer" a-t-il expliqué. "Déjà, il y a cette destruction de l'antenne de télévision aujourd'hui. Depuis cet après-midi, à Kiev, si vous allumez la télévision, vous ne verrez plus rien" ajouta-t-il par la suite. Florian Litzler explique aussi que "les Russes ont détruit la principale antenne. Pendant son intervention, on entend quelques coups de feu, des tirs d'armes légères. Les combats sont beaucoup plus rapprochés qu'ils ne l'étaient jusqu'à maintenant. Au sujet de la télévision ukrainienne, notre envoyé spécial précise que "les dernières images qu'ont vues les Ukrainiens sur leur télévision, ce sont celles de Kharkiv". Ces dernières "raisonnent comme un présage avant que le signal ne se coupe. Elles ne sont donc plus sur les écrans, mais à Kiev, elles sont gravées dans tous les esprits". En outre, Florian Litzler nous fait aussi savoir que la plupart des journalistes, quel que soit leur média ou leur nationalité, ont préféré quitter la ville. Les habitants, eux, se sont précipité dans les trains quelles que soient les destinations, tant qu'ils les mènent dans l'Ouest ou dans le Sud. Là où les Russes ne sont pas. Pour finir, notre reporter nous fait part d'une l'impression. Celle qu'un piège est en train de se refermer très lentement sur la ville, sur les soldats qui ont juré de la défendre jusqu'au bout et aussi sur tous ses habitants. T F1 | Duplex F. Litzler.