Guerre en Ukraine : le point sur la situation en direct de Kiev

"D’heure en heure, les combats se rapprochent. Les autorités ukrainiennes ont annoncé qu’un aéroport a été conquis par les Russes. Cet aéroport est aux portes de la capitale. Autour de notre envoyé spécial sur place, tout est extrêmement calme, les rues sont silencieuses, quasiment désertes. Tous les restaurants et les boutiques sont fermés. Et pour cause, un couvre-feu a été décrété. Il a commencé à 22 heures et se terminera le lendemain à 7 heures. Les habitants sont calfeutrés chez eux. Beaucoup ont fait des provisions : de l’eau, de la nourriture. Et certainement, maintenant, ils suivent les informations, les actualités sur leur téléphone portable peut-être, ou sur Internet, à la télévision, avec beaucoup d’inquiétude. Il n’y a plus qu’à attendre de voir ce qu’il va se passer cette nuit", nous rapporte Michael Guiheux, notre envoyé spécial à Kiev. T F1 | Duplex M. Guiheux