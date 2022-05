Guerre en Ukraine : le récit des réfugiés de l'usine Azovstal à Marioupol

Depuis le début de la journée, des bombardements incessants s'abattent sur l'usine d'Azovstal. En effet, la dernière poche de résistance de l'armée ukrainienne à Marioupol se cache à l'intérieur. Depuis plus de deux mois, cette ville, assiégée du sud-est, est pilonnée par les forces pro russes. Selon l'ONU, une centaine d'Ukrainiens a pu quitter la ville hier. Épuisés et traumatisés, ces réfugiés arrivent plus au nord à Zaporijia. Mariya, huit ans, était bloquée dans l'usine depuis deux mois avec son père et sa grand-mère. Plongés dans l'obscurité, vivants dans des conditions sanitaires déplorables, tous racontent l'enfer qu'ils ont vécu. Les Russes, quant à eux, accusent le régiment Azov qui défend le site d'avoir profité du cessez-le-feu hier pour sortir de l'usine et lancer une contre-attaque. T F1 | Reportage H. Dreyfus, S. Riou