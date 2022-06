Guerre en Ukraine : les canons français Caesar en action

Il est engagé sur le front du Donbass depuis à peine trois semaines. Son obus de 155 millimètres va viser une cible russe, située à 40 kilomètres de là. Et avant même qu'il ne touche au but, cinq autres coups peuvent être tirés. Ce camion équipé d'un système d'artillerie est un Caesar français. Les Ukrainiens ont très vite appris à s'en servir. Son équipage, composé de cinq hommes, a été formé en France il y a un mois. Il ne faut pas plus de 60 secondes à partir du moment où le Caesar s'est positionné dans le champ pour déclencher le feu. "Le système nous donne de l'avantage en termes de rapidité. L'ennemi n'a pas le temps de nous localiser et de nous viser", explique un militaire ukrainien. En quelques secondes, ces hommes quittent la position pour éviter un tir de réplique. "On est resté une semaine en France pour se former. Maintenant, on peut l'utiliser avec un bon niveau d'efficacité. Et le canon donne de bons résultats", affirme Glib, le chef d'unité Caesar. Pour l'instant, le bilan pour les Caesar français s'établit à une centaine de cibles russes détruites : des postes de commandement, des camps retranchés, des pièces d'artillerie, des chars et des véhicules blindés. La livraison de la France compte une douzaine de canons automoteurs, légèrement modifiés pour les rendre compatibles avec les systèmes de commandement ukrainiens. Mais pour l'état-major de Kiev, il faut encore augmenter l'aide occidentale pour rééquilibrer le rapport de forces avec les Russes, qui disposent, au Donbass en particulier, d'une puissance de feux encore bien trop supérieure. T F1 | Reportage M. Scott, A. Pocry, L. Lassalle