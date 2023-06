Guerre en Ukraine : les chars au cœur de la contre-offensive

Sur la ligne du front près de Zaporijia, nos envoyés spéciaux ont pu s'approcher d'une unité de tankistes ukrainiens. Dans la vidéo en tête de cet article, ce Léopard 2, blindé allemand, est bien camouflé au milieu des arbres car il est précieux. C'est le modèle le plus puissant envoyé aux Ukrainiens par l'OTAN. Il est plus moderne que la plupart des modèles utilisés par les Russes. Son canon de 120 mm notamment les surpasse en précision. L'équipage apprécie le blindé, mais a encore besoin de mieux le maîtriser. Et même si elle est redoutable, il n'est pas pour autant une arme miracle. Les attaques restent dangereuses. Notre reporter sur place constate que les Ukrainiens sont très prudents. Les chars occidentaux sont dissimulés partout dans la forêt pour ne pas être repérés. Et lorsqu'ils sortent pour aller sur les champs de bataille, l'opération doit être rapide. Et malgré ces précautions, certains d'entre eux ont déjà été perdus ces derniers jours dans les combats. Dans la vidéo en tête de cet article, on voit l'image de Léopard 2 détruit. Des blindés d'origine américaine et britannique ont aussi été touchés pendant la contre-offensive. Si le matériel occidental est en général plus performant, il n'est pas invulnérable. TF1 | Reportage F. Litzler, C. Hurel, V. Wartner