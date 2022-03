Guerre en Ukraine : les civils face aux militaires russes

L'hymne national ukrainien comme seule arme face aux convois russses. Dans le sud, l'opposition est plus virulente, les soldats plus agressifs. Mais rien n'y fait, alors, les Russes tentent de passer avec un véhicule et une sirène très puissante. La foule reste déterminée. Sur cette vidéo très partagée, les habitants n'hésitent pas à s'interposer, quitte à prendre tous les risques. Geste désespéré, cet homme se met à genoux devant un char pour l'arrêter. Ses amis le relèvent juste à temps. À Melitopol, ville occupée, les habitants n'ont que leurs mots face aux armes des soldats russes. Mais le combat est inégal. À Enerhodar, des centaines d'habitants essaient d'empêcher les Russes de pénétrer dans leur ville. Elle abrite une centrale nucléaire. Cela ne suffira pas, les troupes font feu sur les manifestants : obus et tirs en rafale... Même désarmés, les civils sont maintenant des cibles. TF1 | Reportage L. Merlier - V. Belgrand-Barbier