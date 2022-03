Guerre en Ukraine : les combats se multiplient dans le pays

Une épaisse colonne de fumée noire envahit le ciel de Tchernihiv. Un hypermarché vient d’être bombardé, filmé par un habitant avec son drone. Cette ville de 300 000 personnes est la cible de bombardements nourris. Ici, plusieurs immeubles d’un quartier résidentiel ont été ravagés. La capitale Kiev est à environ 150 kilomètres. La ville d’Ivankiv est également le théâtre de combats. Et dans cette voiture, des civils piégés en plein échange de tirs. Juste à côté de la voiture, le père du conducteur vient d'être touché. L’armée russe cherche à prendre en étau les forces ukrainiennes. Au cinquième jour de guerre, elle affirme encercler Kherson, au Sud. À l’intérieur de la ville, des civils font barrage aux chars russes, quand d’autres chantent la gloire de l’Ukraine. Sur les réseaux sociaux, les Ukrainiens diffusent des vidéos de soldats russes faits prisonniers. Ils ont une vingtaine d’années et tous ont le même discours : “Ils ont été abandonnés par leur supérieur”, disent-ils. Comme toujours, en temps de guerre, difficile d’être sûr de toutes les victoires revendiquées par les uns et les autres, de faire le tri entre information et propagande des deux camps. T F1 | Reportage F. Agnès, D. Piereschi