Guerre en Ukraine : les craintes des Français

Le président prévient ce soir, les jours qui viennent risquent d'être de plus en plus durs, mais la France va tout faire pour "obtenir l'arrêt des combats". Un discours pour rassurer les Français. Certains se demandent tout de même si les paroles du président vont changer quelque chose ou non. D'autres disent avoir peur pour la France, leur famille et leurs enfants. Sur l'accueil des réfugiés, Emmanuel Macron rappelle que la France se tient aux côtés des Ukrainiens. Mais comment organiser concrètement cet accueil ? Interrogés par nos journalistes, des compatriotes pensent que ce geste est nécessaire au niveau européen et qu'il serait humanitaire d'accueillir ces réfugiés au sein des frontières françaises. Cependant, ils se posent aussi des questions sur la manière de les recevoir. La guerre aura des conséquences dans notre vie quotidienne. Elle va accélérer la hausse des prix. Le président annonce "un plan de résilience" sans en donner les contours. Le contenu d'un tel plan suscite également des interrogations auprès des personnes abordées par nos journalistes. Mais ce dispositif sera détaillé très rapidement par le Premier ministre. T F1 | Reportage T. Jarrion, T. Leproux, L. Huré.