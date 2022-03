Guerre en Ukraine : les destructions à Kiev vues du ciel

“On est ici aux portes d’Irpin, à quelques kilomètres de cette ville qui est bombardée sans discontinue depuis maintenant dix jours. Et si on est sur le toit de cet immeuble, c’est pour vous montrer l’impact d’un missile russe qui s’y est abattu il y a un peu plus de 48 heures. Le bilan est de deux morts et 27 personnes miraculées qui ont pu sortir indemnes. Tout cela dans un quartier résidentiel", rapporte notre envoyé spécial sur place, François-Xavier Ménage. Il n’y a pas de cibles militaires. C’est un crime, a estimé le maire de Kiev qui s’est rendu sur place. Évidemment, voilà qui pose bien des questions, alors que les Russes sont en train de se regrouper à une dizaine de kilomètres de ce lieu. T F1 | Reportage F.X. Ménage, S. Iorgulescu, F. Petit