Guerre en Ukraine : les Français appelés à quitter la Russie

Dernier regard sur la silhouette de Moscou. Cette peintre française est arrivée il y a une semaine, juste avant l'offensive russe. Départ demain avec dix jours d'avance. Le ciel européen est fermé aux avions russes. Ce sera donc un vol pour la Turquie. POur quitter la Russie, il ne reste que deux possibilités : prendre la route pour s'envoler depuis les pays Baltes ou la Finlande ou prendre l'avion pour des villes comme Istanbul en Turquie ou Doha au Qatar, et de là, rejoindre la France. Pour certains, le départ devient urgent. Cette Franco-russe est directement venue à l'ambassade de France à Moscou pour trouver une solution de départ. À cause des sanctions financières qui touchent la Russie, ses cartes bancaires sont bloquées. Aujourd'hui, ce sont les Français de passage en Russie qui sont appelés à rentrer. Mais ceux qui y vivent depuis des années pensent aussi au départ. Ce Normand a monté une entreprise de tourisme il y a cinq ans, et songe à tout arrêter. La France n'a pas prévu d'ordre d'évacuation. Ses ressortissants, qui veulent quitter la Russie, doivent donc le faire avec leur propre moyen. TF1 | Reportage J. Garrot - M. Merle