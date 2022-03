Guerre en Ukraine : les Français de Russie appelés à quitter le pays

À Moscou, ils étaient plusieurs milliers. Des Français de passage ou installés depuis des années. Ingrid est arrivée il y a six mois pour fonder son entreprise. Depuis une semaine, ses amis Français sont un peu moins nombreux chaque jour. Pour elle, pas question de partir tant que l'école française reste ouverte, tant qu'elle se sent en sécurité. Près de 4 000 Français sont inscrits sur la liste du consulat. Beaucoup sont déjà rentrés. Ceux qui restent se tiennent prêts et scrutent l'actualité. Pour ceux qui veulent partir, le départ est rendu difficile par la fermeture des liaisons aériennes entre l'Europe et la Russie. Les vols pour quitter la Russie sont maintenant souvent hors de prix, parfois à plus de 1 000 euros. L'autre solution pour partir, c'est de prendre la route. À 700 km plus au Nord, nous voici à Saint-Pétersbourg. C'est ici que les autobus et les taxis partent pour se rendre en Finlande ou les pays baltes, l'espace Schengen. C'est le chemin que tente d'emprunter cette franco-russe. Avec les sanctions économiques et la fermeture d'entreprises, ces départs pourraient s'accélérer. Près de 500 sociétés françaises sont présentes en Russie. T F1 | Reportage J. Garro, M. Merle