Guerre en Ukraine : les grandes entreprises françaises resteront-elles en Russie ?

Derrière les murs du ministère de l'Économie, l'avenir du groupe TotalEnergies en Russie s'est joué cet après-midi. Autour de la table, Bruno Le Maire face à lui, le PDG du géant français. Une réunion suite au propos du ministre tenu ce matin : "Il y a désormais un problème de principe à travailler avec toute personnalité politique ou économique proche du pouvoir russe". Le leader français de l'énergie, très présent en Russie, est donc directement ciblé. Sa réponse n'a pas tardé : "Nous n'apporterons plus de capital à de nouveaux projets en Russie", mais pas question pour l'instant de quitter le pays. Le groupe français y a des actifs. Des participations dans plusieurs compagnies gazières, notamment le géant Novatek à hauteur de près de 20%. Autant d'investissements qui rapportent à TotalEnergies environ 5 milliards d'euros chaque année. Un départ de Russie coûterait donc très cher. Un manque à gagner qui inquiète d'autres géants français. Une très grande majorité des entreprises du CAC40, 35 plus précisément, ont des intérêts en Russie. Renault par exemple, propriétaire de la marque Lada, a vendu 500 000 voitures aux Russes l'an dernier pour un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros. C'est un petit moins que le groupe Auchan. Ses 255 magasins et ses 30 000 salariés pèsent 3,1 milliards d'euros. Le pays de Vladimir Poutine est un marché très rentable pour les entreprises françaises. Voilà pourquoi en cas de désengagement, le gouvernement l'assure, il soutiendra leurs pertes économiques. TF1 | Reportage C. Diwo - S. Deperrois