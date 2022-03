Guerre en Ukraine : les manifestations contre la guerre se multiplient en Russie

"Écho de Moscou", radio russe indépendante et renommée, émet encore sur Internet mais plus sur les ondes. Elle a été débranchée pour avoir parlé de guerre et d'invasion quand le Kremlin lui évoque une opération militaire spéciale. La décision est tombée hier soir. Les plus grands du pays ont été interviewés dans la radio. Malgré les risques, Sergueï Buntman, son vice-rédacteur en chef, continuera de parler de guerre. La répression s'intensifie aussi dans les rues. Manifester contre la guerre peut être considéré désormais comme un acte de soutien à l'ennemi et donc puni pour trahison. "Pour notre liberté et la votre" a écrit une femme sur une pancarte. "Non à la guerre", a tagué un homme sur un mur. Ils ont été tous les deux arrêtés par la police. C'est une ONG qui filme et comptabilise toutes ces arrestations. Selon elle, il en a eu plus de 6 000. Des leaders d'opinions prennent également la parole de manière inédite via les réseaux sociaux. Universitaires, artistes, médecins... Des groupes qui lancent des pétitions pour l'arrêt de la guerre. Un ancien ministre des Affaires étrangères de Boris Eltsine a même invité tous les diplomates russes à démissionner. Pour mettre fin à cette contestation, le pouvoir russe prépare un projet de loi. Les auteurs de fausses informations sur les actions de l'armée russe pourraient encourir jusqu'à 15 ans de prison. T F1 | Reportage S. Pinatel, J. Garro, M. Merle