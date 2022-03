Guerre en Ukraine : les premiers effets des sanctions pour les Russes

Sortie des bureaux à Moscou. C'est la fin de journée. Une journée habituelle, cinq jours après le début du conflit en Ukraine. Les sanctions économiques commencent à peine à être ressenties, mais déjà certains Moscovites surveillent de plus près le coût de la vie quotidienne. Si certains remarquent la flambée des prix pour des achats sur Internet, d'autres estiment que ce sont les pays occidentaux qui ont provoqué ces sanctions et toute cette crise. La résilience, c'est le mot d'ordre diffusé sur les télévisions russes encadrées par le Kremlin. Les journalistes y font le point sur les stocks d'or détenus par la Russie et les futures aides gouvernementales. Ils ont fait savoir aussi que les parlementaires préparent un plan de soutien pour les particuliers et les entreprises pour faire face aux sanctions européennes. Les autorités surveillent également le cours du rouble. Pour la seule journée de lundi, sa valeur s'est effondrée de 30%. À Saint-Pétersbourg, des habitants surveillent aussi le cours du rouble affiché devant les bureaux de change. Si la monnaie russe continue de chuter, toute la population va s'appauvrir. Avec une vie plus dure et plus chère, frappée par ces sanctions, la Russie se ferme un peu plus sur elle-même. T F1 | Reportage J. Garro, M. Merle.