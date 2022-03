Guerre en Ukraine : les premiers pas des enfants réfugiés en France

Quand il est arrivé dans la classe, Andreï, sept ans, n'avait que son blouson. Il n'avait pas de cartable. Une semaine après, il commence à répondre à une question d'arithmétique. Pour le français, il lui faut tout apprendre avec l'aide de Sylvie, enseignante et Yasmine, une autre élève, russophone. "C'est très particulier. C'est tout nouveau dans ma carrière d'enseignante, mais c'est très riche", lâche la professeure. Dans une autre classe, nous avons rencontré Sofia, dix ans. Elle arrive d'Odessa avec son frère et sa mère. Elle s'intègre bien et parle déjà quelques mots de français. Dans un coin de la cour, un peu plus tard, nous avons trouvé la petite Jenilla, six ans à peine. Elle arrive de Kiev. Nous l'avons retrouvée avec sa mère. Avec leurs cousines et les enfants, depuis cinq jours, ils sont logés dans une famille d'amie franco-ukrainienne. Mais la mère n'est pas encore rassurée. "Bien sûr, on n'a plus peur. Mais mes enfants sont inquiets. Le français n'est pas leur langue. Mon fils est rentré de l'école en pleurant parce qu'il ne comprenait pas. Il a du mal. On est en sécurité, mais là-bas, on avait un travail, il y avait leur école", explique-t-elle au micro du 20H de TF1. Ce jeudi soir, dans la maison, avec les rires et les jeux, les enfants ont retrouvé une petite accalmie après ces quelques semaines si difficiles. TF1 | Reportage G. Bellec, B. Chastagner