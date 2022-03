Guerre en Ukraine : les pro-russes prennent plusieurs villes du Donbass

Sur le front Nord du Donbass, les séparatistes et les Russes montent en puissance et reprennent des territoires aux forces ukrainiennes. C'est le cas d'un pont stratégique de la région Nord de Lougansk qui était ukrainien, il y a encore quelques heures. Il est maintenant aux mains des Russes. Avant de fuir, les soldats ukrainiens l'ont fait exploser. Nos reporters ont vu des positions ukrainiennes abandonnées. Ils ont aussi été conduits vers le poste-frontière de Stanytsia Luganska. Les séparatistes et les Russes viennent de le reprendre aux Ukrainiens. D'ailleurs, des combattants y célébraient leur victoire. Le drapeau russe flotte désormais sur Stanytsia et des soldats sont chargés de sécuriser la ville. Dans la rue principale, tout paraît étrangement calme et sans vie. Beaucoup d'habitants sont partis, mais la boulangerie est ouverte. Les rares habitants que nos reporters ont croisés leur ont confié qu'ils attendaient l'arrivée des Russes depuis longtemps. La plupart des habitants de cette région ukrainienne sont russophones et ceux qui contestent l'offensive russe ont quitté la ville depuis plusieurs semaines. T F1 | Reportage L. Boudoul, G. Parrot.