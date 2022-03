Guerre en Ukraine : les sanctions économiques vont-elles faire reculer Vladimir Poutine ?

La Bourse de Moscou est restée fermée ce lundi, la peur d'un krach boursier étant trop grande. Ce matin, le cours du rouble a chuté de 40%. Les Russes se précipitent devant les distributeurs de billets pour récupérer leurs économies. C'est le cas d'Heywood Gaspard. Ce Belge habite dans la capitale depuis 10 ans. Il a tout fait pour mettre à l'abri son argent. "J'avais réussi à retirer la semaine dernière avant les sanctions. J'ai aussi essayé ce week-end, mais je n'ai pas réussi à récupérer mon argent, parce que les distributeurs sont vides". En cause : la peur d'une hausse prochaine du prix de produits importés. Une augmentation inévitable selon l'économiste Anne-Sophie Alsif. "La majorité des biens manufacturés et consommés sont importés. De fait, les prix vont énormément augmenter. Il y aura une très forte inflation, une paupérisation accrue et une baisse du pouvoir d'achat", explique-t-elle. Alors que les manifestations sont interdites en Russie, des oligarques russes ont osé pour la première fois critiquer le Kremlin. Trois des plus grosses fortunes demandent l'arrêt du conflit pour préserver l'économie du pays. Visés par les sanctions européennes, les 116 plus grands milliardaires auraient perdu en à peine cinq jours plus de 100 milliards de dollars. TF1 | Reportage C. Diwo, B. Chastagner, P. Gallaccio, D. Xainte, P. Limpens