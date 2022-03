Guerre en Ukraine : les troupes russes aux portes de Kiev

Voici Borodyanka, ou ce qu'il en reste. Ville de 12 000 habitants, lieu des derniers affrontements entre Russes et Ukrainiens. Le résultat d'une guerre de position qui se déroule à l'ouest de Kiev à 30 km du centre. Comme ici à Boutcha ou encore Irpin, 60 000 habitants. Dans ces deux villes, les mêmes scènes, des chars russes détruits. Derrière celui au premier plan, d'autres carcasses. Parfois, les blindés détruits sont si nombreux qu'ils s'entassent les uns sur les autres et rendent le passage impossible sur cette route, l'une des seules qui mènent à Kiev depuis l'ouest. Les Ukrainiens savaient exactement où frapper pour freiner l'offensive russe. Stratèges, ils connaissent le terrain. Pour entrer à Kiev, il faut franchir la rivière Irpin. Ils ont donc fait exploser des ponts. Sur les cinq qui permettent de rejoindre la capitale, au moins trois ont été détruits par les Ukrainiens. Conséquence directe : le gigantesque convoi russe de 60 km au nord de Kiev est pour l'instant à l'arrêt. Si avec ses vidéos, l'armée russe veut montrer qu'elle est toujours prête au combat, selon le Pentagone, elle souffrirait aussi d'un problème logistique. Elle n'aurait plus d'essence. Bloqués à l'ouest, les Russes essaieront-ils de prendre Kiev par l'est ? L'armée ukrainienne vient de diffuser ces images. Elle est stationnée, lourdement équipée, avec des chars, des mitraillettes de gros calibre, des lances-roquettes. Elle se montre prête à tenir longtemps ses positions. TF1 | Reportage I. Bornacin