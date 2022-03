Guerre en Ukraine : les troupes russes aux portes de Kiev

Une colonne de chars russes pilonnés sans répits. La panique, la déroute, jusqu'à pousser les blindés à faire demi-tour. Ces images, transmises par l'armée ukrainienne, auraient été tournées hier avant 20km à l'Est de Kiev. Nous nous rendons sur place pour vérifier ce qui nous est présenté comme une victoire, mais très vite, le combattant ukrainien qui nous accompagne remarque que les combats ont repris. Un missile russe vient de toucher cette maison, son propriétaire se trouvait dehors. Il semble à peine surpris. Depuis le retrait présumé de l'armée russe, d'autres habitations ont été touchées dans le secteur. Les accès sont gardés par les volontaires ukrainiens. Les traces de la bataille sont toujours là, sur le bas côté. Nous approchons encore et constatons de nouveau les traces de la bataille. Dans ce village, la nuit dernière, les combats auraient duré près de trois heures. Cette habitante est sous le choc, elle nous montre les dégâts. Comme beaucoup de villageois, elle ne croyait pas que l'armée russe arriverait jusqu'ici, près de chez elle. Notre périple s'arrête ici, tout près de la zone des combats. Nous sommes autorisés à filmer avec un drone le lieu où deux chars russes s'étaient avancés récemment. Il n'y a plus aucune trace de la bataille, la colonne russe s'est retirée quelques kilomètres en arrière. T F1 | Reportage B. Christal, R. Roiné