Guerre en Ukraine : les troupes russes avancent dans le pays

Il n'y a aucun répit pour Kharkiv. Les bombardements y sont incessants depuis quatre jours. La deuxième ville d'Ukraine fait partie de ces sites pilonnés par l'armée russe. Un commissariat de police et un quartier résidentiel ont été touchés. Des troupes aéroportées sont arrivées dans la ville au petit matin. À Jytomyr, des bombardements ont visé un petit marché et des habitations faisant trois morts et une dizaine de blessés. Mais la population ukrainienne continue de résister. Près d'une centrale nucléaire, des habitants sans arme ni protection sont sortis sur la route pour tenter de bloquer les chars russes. Coté diplomatique, les Etats membres de l'ONU ont voté à une écrasante majorité une résolution pour exiger que la Russie cesse immédiatement l'invasion de l'Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères reste, lui, sur le ton de la menace. "Si une troisième guerre mondiale devait avoir lieu, elle serait nucléaire et dévastatrice", a dit notamment Sergueï Lavrov. Tandis que les réfugiés ukrainiens continuent d'affluer notamment à la frontière polonaise, la solidarité s'organise un peu partout dans le monde. En France, un Ehpad nantais va envoyer du matériel médical. À Toulouse, les habitants sont dans l'inquiétude. À Kiev, les soldats ukrainiens montent la garde. Si la capitale a connu une journée calme, les troupes russes se rapprochent inexorablement. TF1 | Reportage T. Malandrin, N. Benisti