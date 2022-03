Guerre en Ukraine : l'espoir d'un compromis malgré les frappes ?

Comme l'explique notre envoyé spécial François-Xavier Ménage, pour comprendre tout cela, il faut revoir le déroulé de la journée. Dans un premier temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé par visioconférence depuis Kiev au Congrès américain. D'ailleurs, il a été ovationné. Peu de temps après, le président américain Joe Biden a promis la livraison de milliers de nouvelles armes qui arriveront en Ukraine. Au même moment, on apprend qu'un nouveau dialogue de haut niveau est actionné entre Washington et Moscou, sans plus de détails. Cependant, du côté du Kremlin, Vladimir Poutine affirme que son programme militaire se déroule tel qu'il l'avait envisagé, d'un ton un peu belliqueux. Et il donne une condition pour qu'un éventuel cessez-le-feu puisse arriver : que l'Ukraine devienne un pays neutre. Cela veut dire une démilitarisation du pays. Et ce soir, Kiev y a répondu par la négative. T F1 | F.X. Ménage.