Guerre en Ukraine : l'Europe interdit la diffusion de RT France et de Sputnik

Dès mercredi, toute diffusion de la chaîne RT France et du site Sputnik sera interdite. Ce n'est pas une décision du gendarme de l'audiovisuel français. Il s'agit de l'application de sanctions européennes contre la Russie, au même titre que la fermeture de l'espace aérien ou l'interdiction des transactions avec certaines banques. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, l'explique. Russia Today et Sputnik ont été mises sur la liste des entreprises soumises à sanction. Les États membres votent ensuite sur ces sanctions et à partir du moment où elles sont votées, l'application est immédiate. Les deux médias, financés par la Russie, sont accusés de produire de la désinformation, de nier la guerre en Ukraine ou la responsabilité de la Russie dans celle-ci. Aujourd'hui encore, elle est appelée opération militaire sur leur site. RT France dénonce une atteinte à la liberté d'expression et d'information. Elle annonce qu'elle envisage de porter plainte. Pour Jérémie Assous, avocat de la rédaction de RT France, "la décision de la Commission européenne se fonde sur rien. C'est déclaratif. C'est hystérique. Ce n'est, ni plus ni moins, qu'une réaction de censeur." Pour rappel, Facebook, TikTok et YouTube ont d'ors et déjà bloqué l'accès aux contenus de ces deux médias. T F1 | Reportage J. Devambez, A. Etcheverry, T. Leroy.