Guerre en Ukraine : l'évacuation des civils avant l'assaut dans l'Est

Une ambulance et deux 4x4 bien identifiés, ce convoi du CICR est le premier depuis des semaines à pénétrer dans Sievierodonetsk. La ville, isolée, est l’une des plus exposées à l’offensive que les Russes veulent lancer au Donbass, alors l’équipe de la Croix-Rouge essaie d’évacuer les civils les plus fragiles. C’est dans cet abri anti-atomique, datant de l'ère soviétique que 300 personnes se sont réfugiées, malades, blessées ou simplement très âgées. Il faut sélectionner ceux très affaiblis qui ont besoin de soins immédiats. Mais de nombreux autres, de toutes les générations, se sont installés dans ce bunker, comme dans un logement collectif. Cette première mission va permettre de transférer un petit nombre de gens. Il faudra revenir car les besoins sur tout le secteur sont énormes. L’un des derniers pompiers de la ville, nous emmène faire une reconnaissance de Sievierodonetsk. Les troupes russes sont à moins de dix kilomètres et les bombardements sont quotidiens. Les frappes touchent tout autant les immeubles résidentiels que les positions militaires ukrainiennes. Combien sont-ils à continuer d’habiter là alors qu’un déluge de feu promet de s’abattre sur toute la région dans les prochains jours ? Ils étaient 100 000 avant la guerre. T F1 | Reportage M. Scott, F. Petit, N. Clerc