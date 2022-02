Guerre en Ukraine : l'exode des civils vers la Pologne

Ils sont les premiers à fuir une guerre qui pourrait faire des millions d'exilés. Des Ukrainiens ont passé la frontière polonaise ce jeudi et ont laissé derrière eux leur pays, bombardé par l'armée russe. un autre poste frontière, dans la ville polonaise de Dorohusk, les voitures ukrainiennes affluent. Beaucoup arrivent de Kiev, à 500 kilomètres de là. Dans la capitale ukrainienne, des files de voitures interminables se sont formées. Et pour cause, des milliers d'Ukrainiens s'empressent de quitter la capitale. De son côté, la Pologne s'est préparée depuis des semaines à accueillir ces réfugiés. Le gouvernement polonais a ouvert des centres d'accueil à proximité de chaque poste-frontière. Pour rappel, un million et demi d'Ukrainiens vivent déjà en Pologne. Quelques-uns prennent ce jeudi soir la direction inverse et retournent dans leur pays d'origine pour combattre. Mais les Ukrainiens qui choisissent d'aller se confronter à l'offensive russe sont bien moins nombreux que ceux qui la fuient en masse. En outre, en Moldavie, autre pays voisin de l'Ukraine, les réfugiés continuent d'arriver par milliers. T F1 | Reportage S. Chevallereau, B. Hacala, F. Litzler.