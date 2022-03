Guerre en Ukraine : l’hôpital de Kiev, lieu de refuge et de soins

Sur le lit, entouré d'une armée de médecins, un garçon de 13 ans était allongé. Avec sa famille, il fuyait une ville où les tanks russes ont tout détruit. Ils ont été touchés par un tir et l'un des soignants dit ne pas savoir s'il va s'en sortir. Cinq civils blessés lors des affrontements sont également dans cet hôpital. Les victimes indirectes, elles, sont beaucoup plus nombreuses. Nos reporters en ont retrouvé quelques-unes dans l'abri de l'hôpital, alignées sur des matelas. Ils y ont également découvert trente enfants, tous gravement malades. Ils sont à l'abri des bombes, mais pas à l'abri de la guerre. Dans l'édifice, les murs sont tachés d'humidité. L'air est lourd et les conditions de soins précaires. Cependant, les médecins sont clairs, mieux vaut être à l'hôpital qu'en dehors, car la paix est encore bien loin. Masques, gants, sucre, ... Malgré les alertes et les explosions, des personnes continuent de venir à l'hôpital pour livrer de la nourriture et des soins pour les patients et les médecins. Et en sortant de l'hôpital, nos reporters ont assisté à l'arrestation par la police de deux hommes suspectés d'être des saboteurs russes. Cela rappelle que dans cet hôpital où on s'évertue à repousser la guerre, elle menace malgré tout toujours, et juste à la porte. T F1 | Reportage F. Litzler, A. Ponsar.