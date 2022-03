Guerre en Ukraine : l'inquiétude des petites entreprises

Installée dans le Maine-et-Loire, cette usine fabrique des machines agricoles pour le sol. Sur les 2 000 unités produites chaque année, la moitié part à l'étranger dont 20% vers Ukraine. Depuis le début du conflit, difficile pour la direction d'évaluer les conséquences économiques. L'inquiétude est ailleurs. En cas d'annulation de commande, la société envisage d'autres solutions. Plus au sud, en Vendée, cette autre entreprise vient récemment de décrocher un contrat avec l'Ukraine. Montant : plus d'1,5 millions d'euros. Finalement, trois ont pu être livrés au lieu de la centaine de machines prévue. La guerre a tout gelé. Ce patron relativise. C'est l'avenir qui inquiète ici. En 2014, la société a failli mettre la clé sous la porte. En cause, la crise en Crimée qui a déstabilisé les marchés agricoles. Afin d'éviter de revivre une telle situation, ce dirigeant a pris les devants. Pour le moment, les chefs d'entreprise que nous avons rencontrés préfèrent rester prudents et suivent l'évolution de la guerre en Ukraine de très près. TF1 | Reportage N. Hesse - N. Resmann