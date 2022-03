Guerre en Ukraine : "l'intensification des combats se manifeste sur l'ensemble du théâtre", décrypte Pierre Servent

Pierre Servent, consultant défense TF1-LCI est du même avis que le président de la République qui estime que des jours plus durs sont à venir en Ukraine. Il rappelle l'intensification des combats sur l'ensemble du théâtre, en mentionnant la poursuite de l'encerclement de Kiev. Il explique aussi que "les Russes préfèrent laisser partir les civils et les habitants de façon à pouvoir après complètement saturer la ville. Ainsi, deux possibilités se présentent. Un siège destiné à faire tomber Kiev sans combattre, ou une pénétration au sol. Sur les autres théâtres de combats, Pierre Servent revient sur la volonté des Russes à compartimenter le terrain, découper en tranches les zones de combats et les zones de résistance de l'armée ukrainienne, notamment en les écrasant par le feu du ciel. Quant aux problèmes logistiques de l'armée russe évoqués par le Pentagone, Pierre Servent a rappelé que "traditionnellement, du côté des Russes, il y a souvent des problèmes de logistiques. Dans les armées très modernes, américaines, françaises, anglaises, vous avez un combattant pour 4, 5, 6 logisticiens. Le logisticien, c'est celui qui permet aux combattants de tirer, de se soigner, de se nourrir, ou encore d'avoir des pièces de rechange".