Guerre en Ukraine : Lviv, capitale de la résistance

C'est une ruche en perpétuelle activité. Qui peut imaginer qu'il y a encore une semaine, ce centre humanitaire était un musée d'art contemporain. Entre-temps, l'invasion russe a tout bouleversé, et l'entraide s'organise. Toutes deux volontaires, ces femmes se voient pour la première fois. Face à cette catastrophe, les volontaires affluent pour trier, puis distribuer les tonnes d'aides humanitaires venues de toute l'Europe. Ces médicaments vont être envoyés dans les hôpitaux de Kiev, de Kharkiv pour les enfants hospitalisés et tout ceux qui ont été bombardés par les Russes. À 500 km du front, Lviv est devenu en quelques jours l'épicentre de ce soutien international. Nous voici à 40 km de la ville dans un lieu tenu secret par peur d'hypothétiques frappes aériennes. Dans le hangar de cette entreprise agricole, une forme pacifique de résistance est à l'œuvre. Une fois reconditionnés, les cartons doivent être acheminés vers les zones de guerre. Et cet après-midi, c'est Julian, coach sportif il y a encore dix jours, qui gère la cargaison. Depuis une semaine, des dizaines de chauffeurs prennent quotidiennement la route, direction l'Est de l'Ukraine. Mais ce trajet est de plus en plus dangereux, puisque les Russes voient d'un très mauvais œil que les populations civiles ainsi que la résistance ukrainienne soient ravitaillées. TF1 | Reportage H. Dreyfus - D. Bordier - S. Roland