Guerre en Ukraine : Lviv, la nouvelle capitale provisoire

Des femmes et des enfants, tous sont réfugiés. Ils ont traversé d'Est en Ouest un pays en guerre pour arriver à Lviv, à 70 km de la frontière polonaise, après de longs trajets dans des trains saturés. Ils doivent patienter parfois des jours entiers pour espérer cette fois quitter l'Ukraine. Leur périple n'est pas fini. D'autres, comme ce Français, ont pris la route. Il aura fallu treize heures de route pour 500 km. C'est cette route qu'a empruntée l'ambassadeur français. Il nous a envoyé ces images. Demain, il sera dans une ambassade provisoire, installée sur place, comme l'ont fait beaucoup d'autres pays. Pourtant, Lviv n'est pas épargnée par les alertes, comme cet après-midi. Pour se protéger, certains préparent des cocktails Molotov dans cette usine désinfectée. Des armes de fortune, mais aussi des camouflages. Pour protéger les soldats. En 24 heures, Lviv est devenue un point de croisement, une capitale transitoire pour ceux qui souhaitent quitter l'Ukraine et ceux prêts à tout pour défendre leur patrie. T F1 | Reportage C. Abel, A. Bourdarias