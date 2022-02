Guerre en Ukraine : maïs, blé… les prix s'envolent

Depuis ce jeudi matin, Xavier Vandenbossche a les yeux rivés sur son ordinateur. Cet éleveur de porcs de la Vieux-Rue en Seine-Maritime scrute le cours du blé qui a bondi. "Aujourd'hui, on prend 40 euros en une seule journée. C'est une hausse et un prix du jamais vu", précise-t-il. Comme de nombreux agriculteurs français, ce responsable syndical nourrit ses bêtes avec des céréales achetées sur le marché européen. Concrètement, le conflit russo-ukrainien lui fera dépenser huit euros de plus par cochon. Selon lui, il faut répercuter cette hausse sur le prix de la viande en magasin. En plus du blé et du maïs, les agriculteurs subissent aussi la hausse des prix des engrais. Le premier producteur mondial dont une usine se situe au Havre n'a pas été épargné. Le gaz représente 90% des coûts de sa production. Son prix ne cesse de flamber car la Russie est le fournisseur principal de l'Union européenne. "La situation ukrainienne ajoute très clairement un niveau d'incertitude supplémentaire à celui que nous avons connu au cours de ces derniers mois", déplore Johan Labby, directeur de l'usine de production d'engrais "Yara" Pour maintenir sa production, l'entreprise n'a pas le choix que d'augmenter ses prix. "C'est absolument indispensable. On est sur des augmentations sur les deux derniers mois qui se situent entre 4 et 500%. Et ce genre de hausse ne peut pas être pris sur des ajustements. On est sur une situation très exceptionnelle", continue à expliquer ce directeur. La Russie et l'Ukraine dominent les exportations mondiales de céréales et d'engrais. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby