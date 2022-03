Guerre en Ukraine : Marioupol, une bataille stratégique

Notre reporter Liseron Boudoul se trouve à deux ou trois kilomètres de Marioupol dans le sud de l'Ukraine. On entend de multiples tirs de lances-roquettes, des grades, des tirs de canon en direction de la ville. Il y a aussi dix chasseurs bombardiers russes et des hélicoptères qui ciblent en ce moment les infrastructures militaires ukrainiennes en périphérie. À l'intérieur de la ville, il y a encore de nombreux civils, mais aussi plusieurs milliers de soldats ukrainiens qui se sont retranchés avec des équipements lourds, des blindés, qui ripostent et résistent aux attaques des forces russes. Leur objectif est de freiner l'avancée des forces spéciales russes dans la ville portuaire. Ces dernières sont soutenues par des commandos de Tchétchènes aguerris, spécialistes des combats urbains. TF1 | Duplex L. Boudoul