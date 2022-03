Guerre en Ukraine : Odessa se prépare à l’attaque russe

À Odessa, des Ukrainiens scrutent l'horizon. Sur ce port, Ievguenia, une habitante de la ville, redoute comme tout le monde un assaut russe qui viendrait du large. À ce moment-là, il n'y avait rien de visible, mais ce front de mer, considéré la Côte d'Azur ukrainienne, n'avait plus rien de paisible. Un cargo civil estonien aurait aujourd'hui coulé près du port pour une raison inexpliquée. Et ce jeudi matin, alors que nos reporters filmaient des images du plus grand port d'Ukraine, une puissante détonation a retenti, suivie d'une deuxième. Ils se sont mis à l'abri avec Vadim Tereshchuk, un élu local. Ce dernier a fait savoir plus tard qu'il s'agissait de tir de défense antiaérienne de l'armée ukrainienne. Dans cette ville réputée pour sa culture, ses écrivains et ses poètes, tout est prévu pour accueillir les troupes russes à leur manière. Des panneaux leur invitent littéralement à "aller se faire voir ailleurs". Cette guerre, les habitants d'Odessa la préparent malgré tout. Pendant que certains tiennent les barricades, d'autres organisent la base arrière, comme Inga Kordynvska, coordinatrice d'un centre de volontaires. Il y a quelques jours pourtant, Inga ignorait tout de la logistique. Avec émotion, elle nous dit : "je dirige un cabinet d'avocats, mais maintenant, c'est vraiment difficile d'y penser parce que c'était la vie d'avant." Une vie d'il y a une semaine qui leur semble à tous infiniment plus ancienne. T F1 | Reportage E. Lefebvre, E. Fourny, A. Pocry.