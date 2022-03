Guerre en Ukraine : Odessa sous la menace d'un débarquement russe

Ce que les habitants d’Odessa craignaient le plus a fini par arriver. Pour la première fois, ce lundi matin, un quartier résidentiel du sud de la ville a été touché par des frappes russes. La maison d'Anatolyi est détruite. Selon la mairie, il n’y a eu aucune victime, mais l’homme de 80 ans a frôlé la mort. Tirés depuis des navires de guerre russes, stationnés au large d’Odessa, certains obus ont atterri dans la mer. Ces images filmées par une habitante du quartier en témoignent. Alexander et Yrina avaient fui la côte au début de la guerre. Ils réalisent, ce lundi matin, à quel point ils ont fait le bon choix. Ignacio Bornacin, notre envoyé spécial sur place, nous relate : “Dans ce quartier du sud d’Odessa, les premières maisons se trouvent directement sur les plages. Alors, une partie des habitants a choisi de partir se réfugier dans le centre-ville. Ils craignent plus que tout une invasion russe par la mer”. La Russie possède quatre croiseurs lance-missile comme celui-ci. Actuellement, trois sont en mer Noire ainsi que plusieurs navires de débarquement qu’on peut parfois voir au large. Selon certains experts, jamais les Russes n’avaient concentré autant de navires de guerre à un même endroit. Plage entièrement minée, poste de combat déjà installé, l’armée ukrainienne ne nous laissera pas filmer davantage pour ne pas dévoiler leur position. Mais elle nous assure que leurs défenses parviennent à repousser leur ennemi. La menace en mer paralyse la cité. Les navires russes empêchent les accès au port d’Odessa, cœur économique de la ville et de l’Ukraine, fragilisant chaque jour encore un peu plus le pays. T F1 | Reportage I. Bornacin, G. Aguerre, A. Pocry