Guerre en Ukraine : pourquoi la Moldavie s'inquiète

Rendez-vous ce matin au mémorial de Causeni avec les vétérans moldaves de la guerre de Transnistrie. Il y a 30 ans, eux aussi ont combattu contre des séparatistes pro-russes au sein même de leur pays. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ils ont l'impression que l'histoire se répète. "La guerre, ici, a démarré exactement de la même façon. Les Russes disaient que les russophones de Moldavie étaient discriminés et qu'il fallait absolument les protéger"; Au plus près de la frontière, le drapeau de la Transnistrie flotte sur le point de contrôle. Aux couleurs de l'ex-URSS, il est gardé par un soldat russe. "Une humiliation" pour Victor Bodeanu. "C'est mon pays ici, ma terre natale et je suis obligé de me faufiler pour venir là", s'énerve-t-il. Mais pourquoi ce territoire inquiète-t-il tant les Moldaves ? Un journaliste indépendant s'est fait passé pour un touriste pour entrer à Tiraspol, la plus grande vielle de Transnistrie. Il a ramené les images d'une ville restée coincée à l'ère soviétique où une statue de Lénine trône sur la place centrale et où le drapeau russe flotte à côté du Transnistrien. Les vétérans craignent que la candidature moldave à l'Union européenne attise la colère de la Russie. Mais plus inquiétant encore pour eux, la Transnistrie a demandé une nouvelle fois que son indépendance soit reconnue après le dépôt de cette candidature. TF1 | Reportage I. Bornacin, N. Clerc, D. Berliba