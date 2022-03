Guerre en Ukraine : "Poutine ne s’arrêtera pas", met en garde le président Zelensky

Nous avons rendez-vous à plus d’un kilomètre du lieu de l'interview. Les journalistes ont reçu ce message d’invitation : “N’arrivez pas avant quinze heures” et “NE PARTAGEZ CES INFORMATIONS AVEC PERSONNE AVANT LA FIN DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE”. Le président ukrainien est une cible. Et sa position, dans la ville, est tenue secrète. Nous embarquons dans des vans en direction du palais présidentiel, sous bonne garde. À l’arrivée, impossible de filmer. Nous somme fouiller et traversons un bâtiment plongé dans le noir. Nous pouvons rallumer les caméras dans cette salle. Là encore, des gardes armées partout. Moscou aurait infiltré 400 mercenaires dans la ville dans l’objectif d’abattre Volodymyr Zelensky. La cible numéro un de Vladimir Poutine rentre dans la salle avec sa propre chaise, détendue. Une quarantaine de journalistes venus d’Europe, d’Amérique et du Moyen-Orient. Signe que le monde entier a les yeux rivés sur l’Ukraine et sur lui. Sa vie et la menace qui pèse dessus sont au centre des questions. Le président ukrainien répond pendant une heure. L’ancien acteur a les yeux creusés par la fatigue. Mais il s’anime quand il appelle Vladimir Poutine "une bête sauvage” et qu’il assure à l’assistance que la Russie ne s’arrêtera pas là. “Après l’Ukraine, si on disparaît, ça sera au tour de la Lettonie, de l’Estonie, de la Moldavie, après ce sera la Géorgie et la Pologne. Les Russes iront comme ça jusqu’au mur de Berlin.” La conférence se termine. Un journaliste lui demande s’il va quitter Kiev, menacé par les Russes. “Non”, répond le président. T F1 | Reportage F. Litzler, A. Ponsar