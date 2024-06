Guerre en Ukraine : pris au piège sous le feu de l'artillerie russe

Les chars ukrainiens se mettent à découvert et se positionnent. Leur mission, c'est de reprendre un village au sud de Bakhmout, récemment tombé aux mains des Russes. Un drone ukrainien filme la scène. Les cibles sont détruites. Mais la réponse russe ne se fait pas attendre. À une trentaine de kilomètres de là, une unité, rejointe par notre équipe, vient d'être repérée. Ils doivent s'abriter dans une cave. Les tirs se multiplient et se rapprochent. Rester devient trop dangereux. Malgré les risques, ils décident de partir. Leur véhicule est caché derrière les décombres d'une maison abandonnée. Une cinquantaine de mètres à parcourir, ils sont sains et saufs. Ces dernières semaines, les Ukrainiens sont sous pression face à l'avancée russe. Ils manquent d'armement et de munitions. Une unité, par exemple, tire deux fois moins d'obus par jour que l'été 2023. TF1 | Reportage S. Chevallereau, T. Misrachi, T. Bruck