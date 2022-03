Guerre en Ukraine : puissante explosion près de la gare de Kiev

La gare de Kiev se situe à dix minutes du centre-ville. Visiblement, c'est une roquette qui aurait été tirée dans sa direction. Elle aurait été détruite avant l'impact par la défense antiaérienne. L'explosion dans les airs et les débris retombés auraient quand même fait des dégâts. On parle de verre brisé dans la gare. Les lieux ont été évacués depuis. En outre, les débris en question auraient atteint des conduites de chauffage, ce qui priverait plusieurs habitations d'eau chaude, de chauffage. Une éventualité qui serait problématique parce qu'à Kiev, il fait très froid. Preuve en est, les températures sont négatives en journée et pendant la nuit. Florian Litzler estime qu'il faudra s'informer sur le sujet. C'est visiblement le ministère de la Défense qui aurait été touché d'après certains médias ukrainiens. C'est tout à fait plausible. En effet, depuis hier, les troupes russes annoncent qu'elles vont cibler dans la ville, même au centre, certains bâtiments gouvernementaux. Mardi, ce fut le cas. La tour de télévision a été touchée par une attaque qui a fait cinq morts, tous des civils. Mais en ce qui concerne l'explosion de ce soir, Florian Litzler fait savoir que personne ne sait s'il y a des victimes. T F1 | Duplex F. Litzler.