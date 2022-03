Guerre en Ukraine : que montre la télévision russe ?

Voici un extrait du journal télévisé le plus regardé de Russie. À la Une hier soir, "l'opération spéciale continue en Ukraine". Sur Russia-1, le mot "guerre" n'est jamais prononcé : "La Russie va faire en sorte que l'Ukraine soit en paix et indépendante et qu'elle ne devienne pas un terrain hostile". Quelques images des frappes du jour et des dégâts provoqués par les bombardements, des saisies d'armes ukrainiennes, puis le présentateur s'attarde sur les exploits des gradés sur le front. Ces soldats sont présentés à l'antenne comme des libérateurs de la population ukrainienne. Le journaliste insiste sur l'aide humanitaire qu'ils fournissent. À l'image, aucun mort parmi les militaires ou les civils, mais de nombreux témoignages de soldats ukrainiens qui auraient capitulé. Des soldats qualifiés de néonazis à longueur de programme dans les bandeaux de l'émission, ou par les experts en plateau. Après l'interview du président de la République de Donetsk, pro-russe, une longue page est consacrée à l'étude de cette carte. Elle présenterait la localisation de laboratoires. Selon ce spécialiste, on y fabriquerait des armes chimiques. En fin de journée, prise de parole de Vladimir Poutine, début d'une nouvelle émission spéciale sur la chaîne. TF1 | Reportage L. Merlier - G. D'Angeli