Guerre en Ukraine : quel soutien de la France ?

C’est sous le regard de l'ambassadeur d’Ukraine en France, applaudi par toute l’Assemblée nationale, que les députés débattent d’un accord signé le mois dernier. Il porte, notamment, sur le soutien militaire à l’Ukraine. “Voter contre, c’est affirmer que les règles internationales peuvent être bafouées sans conséquence aux réponses de notre part. Je le dis également, s’abstenir, c’est fuir, fuir ses responsabilités devant l’histoire”, Gabriel Attal vise entre autres Marine Le Pen, qui a choisi de s’abstenir. Elle est opposée à l’accord, mais soucieuse de faire taire les critiques sur son rapport à la Russie : “Soit on est pro Macron, soit on est accusé d’être pro Poutine. Cette attitude, je vous le dis tranquillement, mais solennellement, est abjecte, tant les souffrances de l'Ukraine, sur lesquelles vous cherchez à surfer, sont vives”. La Gauche est divisée. Deux partis votent contre l’accord, les Communistes et la France Insoumise. Alors que les Écologistes, le Parti socialiste, tous comme les Républicains, soutiennent l’accord signé par le chef de l’État. TF1 | Reportage B. Augey, L. Attal, V. Pierron