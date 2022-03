Guerre en Ukraine : quelles sont les armes livrées par l'Union européenne ?

Voici les avions de combat que l'Union européenne va envoyer en Ukraine : des Sukhoi ou des MiG russes que seuls quelques pays de l'Est de l'Europe utilisent comme la Roumanie, la Pologne, la Croatie, la Bulgarie ou encore la Slovaquie. Au total, l'Union européenne va débourser près de 450 millions d'euros pour ces avions, mais aussi pour la livraison d'armes à l'Ukraine. Des fusils d'assaut ou de précision envoyés notamment par la Belgique, le Pays-Bas ou encore le Portugal. Mais aussi des missiles anti-aériens et des lance-roquettes pour se défendre face aux avions russes envoyés par l'Allemagne ou la Finlande. La principale difficulté, les livrer jusqu'en Ukraine. Les convois devront être sécurisés pour éviter toute tentative d'interception russe. Les premières livraisons ont déjà commencé. L'enjeu maintenant est de tout acheminer dans les points stratégiques au plus vite. TF1 | Reportage L. Merlier - M. Debut - B. Rey