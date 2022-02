Guerre en Ukraine : quels risques pour les entreprises françaises ?

Ce devait être une réunion hebdomadaire classique. Elle s'est transformée en réunion de crise pour ce patron d'une entreprise de peinture. À l'autre bout du fil son collègue à Moscou. Elle s'occupe de vendre les produits en Russie. À l'ordre du jour, beaucoup de questions quant à l'avenir. Les sanctions économiques prises contre la Russie seront-elles sévères ? Comment réagiront les autorités russes ? Autant d'interrogations qui ne font pas les affaires de Thierry Fabre, lui qui travaille avec la Russie depuis trente ans, un pays devenu un partenaire privilégié. Il y réalise plus de 20% de son chiffre d'affaires. Un saut dans l'inconnu pour lui, comme pour de nombreuses entreprises françaises. Plus de 700 travaillent avec la Russie. Parmi elles, de très grands groupes tels que TotalEnergies, Auchan ou encore Renault. La France y est le premier employeur étranger. Les relations commerciales risquent de se tendre. C'est même déjà le cas selon cet importateur basé à Moscou spécialisé dans les trajets entre la France et la Russie. Depuis ce matin, il doit rassurer ses clients. Le transport entre les deux pays devient très compliqué. Face à cette situation, le gouvernement français se veut rassurant, rappelant que nos échanges avec la Russie ne représentent qu'13% de nos exportations. TF1 | Reportage C. Diwo - H.P. Ammar