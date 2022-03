Guerre en Ukraine : qui sont les soldats russes ?

Il y a trois jours encore, Vladimir Poutine niait la présence de conscrits en Ukraine et soutenait que ses soldats étaient tous des professionnels. Les Ukrainiens, eux, entendent prouver le contraire. Sur les réseaux sociaux, ils publient les papiers d'identité des soldats qui ont été arrêtés. Des militaires nés en 2000 et en 2001. Trois d'entre eux ont entre 20 et 22 ans. Sur un registre, également dévoilé, figurent aussi des dates d'enrôlement dans l'armée russe. Par exemple, en juillet 2021, il y a moins d'un an. Selon Sergueï Jirnov, ancien membre du service espionnage du KGB, ce sont les jeunes qui font leur service militaire obligatoire pendant un ou deux ans. Ils ont fait des manœuvres en Biélorussie ou à la frontière russe avant cette guerre. Par la suite, ils se sont trouvés en pleine guerre. Le ministère de la Défense ukrainienne va même jusqu'à publier des conversations interceptées. Notamment un échange entre un soldat et ses proches en Russie ou un autre entre une mère qui s'inquiète et son fils. Interrogé par sa mère sur la présence d'une lettre de démission circulant parmi tous les soldats, ce dernier le confirme et fait savoir que tous l'ont signé. Le ministère de la Défense russe semblait contraint hier soir de le concéder. Igor Konachenkov, porte-parole du ministère de la Défense russe, explique que plusieurs cas de présence de conscrits dans les forces armées russes, participant à l'opération militaire en Ukraine, ont été confirmés. Toutefois, il n'apporte aucune précision sur leur nombre. Ces conscrits représenteraient pourtant la moitié des soldats russes engagés en Ukraine selon certains spécialistes. T F1 | Reportage J. Devambez, A. Malavaud.