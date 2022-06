Guerre en Ukraine : retour dans l'usine Azovstal à Marioupol

Encadrés par des militaires russes, nos reporters sont amenés aux abords de Marioupol, jusqu'à l'aciérie Azovstal. Ce complexe industriel de 11 km², aussi large que la ville de Venise, a été écrasé par les bombes de l'armée russe pendant plusieurs semaines de siège. Au cœur de l'usine, 2 500 combattants Ukrainiens ont vécu pendant 40 jours. Nos journalistes n'ont pas pu aller n'importe où étant donné que toute la zone n'a pas été déminée. Ils ont quand même pu descendre dans les tunnels. L'armée russe a convié la presse pour montrer ce symbole de la résistance ukrainienne tombé il y a un mois. Une résistance menée depuis des souterrains. Des abris en béton bâtis sous l'Union soviétique. Nos reporters ne sont allés que dans les couloirs déjà inspectés. Ces tunnels s'enfoncent sur sept niveaux, jusqu'à 30m de profondeur. C'est au plus profond de l'usine, à l'abri des bombes russes, que les combattants ukrainiens trouvaient un léger répit. Au premier sous-sol, se trouvent des dortoirs de fortune. Quelques mètres plus loin sont présentées les armes retrouvées. L'un des buts de cette visite est de montrer comment l'Occident équipe les soldats ukrainiens. De retour à l'air libre, on a parlé des prisonniers étrangers à nos journalistes. Quant aux prisonniers ukrainiens, leur sort reste inconnu. Près d'un millier d'entre eux auraient été envoyés en Russie. De son côté, l'Ukraine négocie toujours leur libération. T F1 | Reportage J. Garro, M. Merle.