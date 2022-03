Guerre en Ukraine : sur la route de Marioupol, bientôt aux mains des Russes ?

Sur la route qui mène à Marioupol, nous croisons de nombreux chars, des véhicules blindés et des canons. Une concentration d'artilleries impressionnante. Les séparatistes et les Russes achèvent sous la neige la mise en place de leur dispositif d'assaut sur Marioupol. Tous les accès routiers ou ferroviaires sont désormais coupés. Les forces russes ont repris tous ces villages qui se situent à quelques kilomètres de la ville portuaire stratégique. Nous pénétrons dans cette zone militaire. Tout ce territoire a été repris aux forces ukrainiennes il y a deux jours. Il y a encore beaucoup de mines tout autour. Pour preuve : un char de combat russe a sauté sur une mine au bord de la route et a été abandonné en direction de Marioupol. Nous nous rapprochons ensuite de la banlieue de Marioupol. En route, nous croisons des lance-roquettes multiples des grades. Il est impossible d'aller plus loin. Là aussi, l'accès nous est interdit. Des tirs ininterrompus résonnent sur Marioupol. Ce soir, près de 400 000 civils sont pris au piège dans la ville. T F1 | Reportage L. Boudoul, G. Parrot