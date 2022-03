Guerre en Ukraine : sur la route d'Odessa, au sud du pays

Nous quittons la Roumanie et montons sur un bac de l'autre côté du Danube, direction l'Ukraine. C'est l'un des cinq postes-frontières entre les deux pays. "Vers l'Ukraine, nous sommes quasiment seuls à bord, alors que rien que sur la journée de mardi, plus de 50 000 Ukrainiens sont arrivés en Roumanie", remarque Esther Lefebvre, l'une de nos reporters sur place. Nous avons rencontré Tatiana qui vient de faire un aller-retour en Italie en quatre jours pour déposer ses deux enfants chez son frère. Elle revient en Ukraine pour défendre son pays. En nous rapprochant de la rive ukrainienne, nous distinguons une longue file de voitures, des centaines d'Ukrainiens presque au bout de leur peine. Nous prenons la route d'Odessa à 300 km de la ville d'Izmaïl, frappée mardi par un missile. Quasiment toutes les stations-service sont à sec. Nous longeons la mer Noire et entrons dans Odessa qui abrite le plus grand port d'Ukraine. Le couvre-feu y commence à 19 heures. Le gérant de l'hôtel où nous étions est inquiet car les troupes russes se rapprochent de la ville et pourraient mener des assauts à tout moment. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Pocry, E. Fourny