Guerre en Ukraine : sur le front avec les soldats ukrainiens

C'est une guerre de position qu'ils livrent dans ce dédale de tranchées. Hier, quatre des leurs sont morts ici. L'ennemi ne cesse de pilonner leurs positions. Anatoliy, militaire ukrainien, nous interpelle et lance un appel désespéré aux Européens. Les visages sont marqués par deux semaines de guerre. Ils tentent quand même de garder leur dignité. À quelques mètres de nous, des roquettes ont été lancées par l'armée ukrainienne, en direction des Russes. Par la suite, les militaires nous ont demandé de nous éloigner, car après cette frappe, tous redoutent une riposte de l'armée russe. Et la riposte ne se fait pas attendre. Viktor et Serguei sont désormais habitués. Ces deux réservistes ont repris l'uniforme dès le début de la guerre. Nous profitons d'une accalmie pour nous éloigner de la ligne de front. Ces soldats jurent de la défendre. T F1 | Reportage E. Lefèbvre, E. Fourny