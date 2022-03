Guerre en Ukraine : sur les lignes de front Kiev, Kharkiv et Marioupol

Le centre de Kharkiv a été ravagé. Le commissariat, l'université, l'hôtel de ville, mais aussi des immeubles où des gens vivaient ont été bombardés. Un pompier filme et explique que les secours cherchent des survivants dans chaque appartement. Une école se trouvant dans un quartier résidentiel a aussi été ciblée. Les habitants pris au piège de l'assaut russe commencent à manquer d'eau potable et cèdent à la peur. Il faut dire que la réalité est effrayante. Sur cette vidéo, un habitant raconte l'horreur. Kharkiv sous les bombes. Et à l'Ouest de Kiev, des immeubles et des maisons de Jytomyr ont été pulvérisés. Dans cette frappe, trois habitants sont morts, une quinzaine d'autres sont blessés et il y a des enfants parmi eux. Au Sud de l'Ukraine, les Russes avancent vers Enerhodar où la population s'est rassemblée pour faire bouclier. La zone est sensible, car la plus grande centrale nucléaire d'Europe se trouve ici. Mais que peuvent des civils désarmés face aux forces militaires russes ? D'abord un obus, et des rafales quelques secondes plus tard. Au septième jour de la guerre, l'armée russe a considérablement durci son offensive et poursuit son avancée vers des cibles stratégiques. T F1 | Reportage F. Agnès, J. Devambez